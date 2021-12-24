Мозалев: «Дополнительные прокаты для отбора на Олимпиаду? Я готов ко всему»
17:09
Российский фигурист Андрей Мозалев, набравший 278,28 балла на чемпионате России в Санкт-Петербурге, подвел итоги выступления.
«Это не прокат жизни. Я упал, значит, уже не лучший прокат. Если попаду на Олимпиаду, не буду усложнять. Если нет, то усложню (кашляет). Проблемы с физикой? Да нет, кашель здесь никакого значения не имеет, не знаю, откуда он (смеется). Считаю, что сделал все, что мог, дальше посмотрим. Дополнительные прокаты? Я готов ко всему», — сказал Мозалев.
За произвольную программу Мозалев набрал 187,30 балла.
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