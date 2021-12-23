Призеры чемпионатов России Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро рассказали о том, как отнеслись к баллам, полученным за ритм-танец на чемпионате России.

Фигуристы с результатом 79,36 занимают промежуточное третье место.

Загорски: Я только недавно вышла из больницы. Когда приехали в Санкт-Петербург, подумала: «О боже, мы здесь». Не думала, что это возможно. Сделала максимум, что могла.

Гурейро: Прокат получился хороший. Когда ты откатался и выходишь со льда, с тобой остаются какие-то эмоции. У нас они положительные. Тренеры тоже сказали, что мы молодцы, хорошо откатались, сделали все, от нас зависящее. У нас необычный танец, колоритный, хотелось показать его на крупных турнира.

— Сложно было кататься после болезни?

Загорски: Как говорится, мы достаточно опытные, что приехать и кататься больными.

— Тиффани, ты плачешь не из-за оценок?

Загорски: Эмоции? Нет, я просто очень эмоциональная.

— Зрители освистали ваши оценки.

Гурейро: Вообще, приятно, что зрители эмоционально реагируют. Не зря говорят, что русские зрители самые продвинутые. Приз зрительских симпатий мы получили.

— Сами согласны с оценками?

Гурейро: Мы не видели распечатки судей, но у судей есть замедленные повторы, а на полноценных соревнованиях мы показываем танец в первый раз. Мы сами не поняли, почему так, но, возможно, есть какие-то ошибки.