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Александр Жулин назвал гениальными мужчин после короткой программы на чемпионате России

17:25
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Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал «СЭ» короткую программу мужчин на чемпионате России.

Евгений Семененко. Семененко прыгнул два четверных и лидирует на чемпионате России. Ученик Тутберидзе занял последнее место

«Меня не удивляют оценки в 90 баллов, у нас гениальные ребята! У Миши Коляды ошибка, в этом нет ничего страшного. Завтра все будет нормально. Не хочу никого выделять, где-то пять человек претендуют на тройку. Короткая программа — это ни о чем, надо смотреть произвольную», — сказал Жулин в разговоре с корреспондентом «СЭ» Данилой Фролкиным.

Евгений Семененко выиграл короткую программу на чемпионате России в Санкт-Петербурге. За прокат он набрал 98,03 балла. Второе место занял Марк Кондратюк (97,77), третьим стал Макар Игнатов (95,84).

Михаил Коляда занял пятое место, Александр Самарин — шестой.

24 декабря мужчины представят произвольную программу.

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