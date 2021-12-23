Александр Жулин назвал гениальными мужчин после короткой программы на чемпионате России

Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал «СЭ» короткую программу мужчин на чемпионате России.

«Меня не удивляют оценки в 90 баллов, у нас гениальные ребята! У Миши Коляды ошибка, в этом нет ничего страшного. Завтра все будет нормально. Не хочу никого выделять, где-то пять человек претендуют на тройку. Короткая программа — это ни о чем, надо смотреть произвольную», — сказал Жулин в разговоре с корреспондентом «СЭ» Данилой Фролкиным.

Евгений Семененко выиграл короткую программу на чемпионате России в Санкт-Петербурге. За прокат он набрал 98,03 балла. Второе место занял Марк Кондратюк (97,77), третьим стал Макар Игнатов (95,84).

Михаил Коляда занял пятое место, Александр Самарин — шестой.

24 декабря мужчины представят произвольную программу.