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Лайшев: «Не стоит обращать внимания на слова Рудковской»

13:28

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев ответил на слова продюсера Яны Рудковской о судействе на чемпионате России по фигурному катанию.

Также Лайшев высказался о том, что протест на баллы Софьи Муравьевой был подан Эдуардом Аксеновым — заместителем начальника отделения «Хрустальный» Центра спорта и образования организации.

Софья Муравьева и&nbsp;Евгений Плющенко. Скандал на чемпионате России — и снова столкнулись ученицы Тутберидзе и Плющенко! Щербакова отобрала второе место у Муравьевой после пересчета баллов

«Лучше не влезать в судейские тематики. Лучше выступать и все! Не думаю, что слова Рудковской — провокация, — цитирует Чемпионат Лайшева. — Знаете, у нас в спорте говорят: «Бери и бросай», — в таком случае не будет никаких вопросов относительно баллов. Никто из соперников и их тренеров не скажет, что ты сделал что-то неправильно. Все было сделано по букве закона — по судейству даже вопросов быть не может. Наверное, нагнетают зрители и болельщики. Не стоит обращать внимания на слова Рудковской. Судейство лучше не обсуждать».

Напомним, из-за задержки старта у Муравьевой после короткой программы отобрали 1 балл, из-за чего она опустилась на третье место — ниже Анны Щербаковой. Рудковская в интервью «СЭ» заявила, что оценку снизили незаконно.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/figureskating/news-4556581-lajshev-otvetil-rudkovskoj-na-slova-o-sudyah-i-hrustalnom-posle-snyatiya-balla-muravyovoj.html

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Роман Шишов все материалы автора
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