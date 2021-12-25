Лайшев: «Не стоит обращать внимания на слова Рудковской»

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев ответил на слова продюсера Яны Рудковской о судействе на чемпионате России по фигурному катанию.

Также Лайшев высказался о том, что протест на баллы Софьи Муравьевой был подан Эдуардом Аксеновым — заместителем начальника отделения «Хрустальный» Центра спорта и образования организации.

«Лучше не влезать в судейские тематики. Лучше выступать и все! Не думаю, что слова Рудковской — провокация, — цитирует Чемпионат Лайшева. — Знаете, у нас в спорте говорят: «Бери и бросай», — в таком случае не будет никаких вопросов относительно баллов. Никто из соперников и их тренеров не скажет, что ты сделал что-то неправильно. Все было сделано по букве закона — по судейству даже вопросов быть не может. Наверное, нагнетают зрители и болельщики. Не стоит обращать внимания на слова Рудковской. Судейство лучше не обсуждать».

Напомним, из-за задержки старта у Муравьевой после короткой программы отобрали 1 балл, из-за чего она опустилась на третье место — ниже Анны Щербаковой. Рудковская в интервью «СЭ» заявила, что оценку снизили незаконно.