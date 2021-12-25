Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова совладелецы академии «Ангелы Плющенко» Яны Рудковской, которая назвала незаконными изменение оценки Софьи Муравьевой после короткой программы на чемпионате России.

«Я не хочу быть в одной статье с Яной Рудковской. Не хочу с этой женщиной говорить о фигурном катании», — сказала Тарасова «СЭ».

В пятницу, 24 декабря, из-за задержки старта у Муравьевой отобрали 1 балл, из-за чего она опустилась ниже Анны Щербаковой в турнирной таблице.

Яна Рудковская — о Тарасовой: «Может, у нее нет сил замечать правду»