Фигурное катание
Чемпионат России
Новости
Календарь / Результаты Онлайн Статьи Фото
Новости   //    Фигурное катание   //    Чемпионат России

Тарасова — о Рудковской: «Не хочу говорить с этой женщиной о фигурном катании»

12:58
Татьяна Тарасова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Татьяна Тарасова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова совладелецы академии «Ангелы Плющенко» Яны Рудковской, которая назвала незаконными изменение оценки Софьи Муравьевой после короткой программы на чемпионате России.

«Я не хочу быть в одной статье с Яной Рудковской. Не хочу с этой женщиной говорить о фигурном катании», — сказала Тарасова «СЭ».

В пятницу, 24 декабря, из-за задержки старта у Муравьевой отобрали 1 балл, из-за чего она опустилась ниже Анны Щербаковой в турнирной таблице.

Яна Рудковская — о Тарасовой: «Может, у нее нет сил замечать правду»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владимир Пушкарев все материалы автора
Читайте также
Топ-10 мест в России, куда поехать на Новый год-2022
Глава «Нафтогаза» заявил об отсутствии альтернатив российскому газу
1
2
Реклама