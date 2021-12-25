Рудковская: «Протест на оценку Муравьевой был подан «Хрустальным», мы считаем это незаконным»

Известный продюсер, совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская прокомментировала «СЭ» изменение оценки Софьи Муравьевой после короткой программы на чемпионате России.

Из-за задержки старта у Муравьевой отобрали 1 балл, из-за чего она опустилась ниже Анны Щербаковой в турнирной таблице.

— Протест был подан господином Аксеновым из «Хрустального», эта информация от Федерации фигурного катания России, — отметила Рудковская. — Только через два часа после окончания соревнований мы узнали об этом, как, наверное, и все остальные! На пресс-конференции Соня была представлена как девочка, которая заняла заслуженное второе место.

— Софья на Олимпийские игры не отбирается, так как не проходит по возрасту, так бы, наверное, мы бы поборолись за этот балл. Наши юристы считают это незаконным, так скажем, и по временным показателям, и по другим аспектам. Нам нужно всем внимательно изучить статью правил — 18.4 уже после соревнований. Юристы еще вчера были настроены отвоевать этот балл, но Евгений и наша команда тренеров приняли решение не обращать на это внимания, из уважения к организаторам и федерации. Сегодня хочется пожелать всем девочкам удачи. И нашей Соне и Насте, они дебютантки, мы будем за них болеть, — заключила Рудковская.

Статья 18.4 правил фигурного катания гласит: «Запрещены протесты, касающиеся оценки выступления спортсмена старшим судьей, судьей или технической бригадой». Решение о снижении на балл из-за задержки старта принимает старший судья (рефери).

«СЭ» обратился за комментарием к Эдуарду Аксенову, заместителю начальника отделения «Хрустальный» школы «Самбо-70».