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Лайшев ответил Плющенко, который назвал его «главным самбистом фигурного катания»

10:47
Евгений Плющенко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгений Плющенко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на слова двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Это хорошо, что Плющенко назвал меня главным самбистом фигурного катания. Я как основатель школы хоть за шахматиста вступлюсь. У меня 26 видов спорта, я их все защищаю. Евгений, видите ли, зло меня подколол, он от педагогики далёкий человек, дурак, не понимает. Я отвечаю за школу, где 26 видов спорта, и за каждого буду биться и защищать. Тем более это девушки. Если бы Плющенко отвечал за массы детей много лет, то понимал бы, что они как родные. На меня первоклассники набрасываются, обнимают, аж слёзы из глаз. Я таю в этом окружении», — приводит «Чемпионат» слова Лайшева.

Ранее Плющенко в комментарии «СЭ» назвал Лайшева «главным самбистом фигурного катания». До этого Лайшев задел Плющенко, подводя итоги чемпионата России.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/figureskating/news-4560583-lajshev-rezko-otvetil-plyuschenko-kotoryj-nazval-ego-glavnym-sambistom-figurnogo-kataniya.html

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Иван Торопцев все материалы автора
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