Плющенко ответил Лайшеву, назвав его главным «самбистом фигурного катания»

Российский тренер, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в комментарии «СЭ» ответил на высказывание президента «Самбо-70» Рената Лайшеву по итогам чемпионата России.

Лайшев заявил, что «муж Рудковской обрадовался» результатам, а решение, поедет на Олимпиаду Щербакова или Туктамышева — «не его дело».

— Я восемь месяцев не давал интервью, но тут нарушу молчание! Заметьте — я никого не трогал, ни на кого не нападал, трогают снова нас. Я действительно рад, что я как начинающий тренер с четырехлетним опытом со своей спортсменкой — как там некоторые говорят, ноунеймом? — Соней Муравьевой, потрясающе катавшейся и сделавшей три акселя три с половиной, обыграл в одну калитку действующую чемпионку мира, которая ни сделала ни одного ультра-си ни в короткой, ни в произвольной программе. Упала с четверного флипа и также допустила ошибку на каскаде. При этом получив в компонентах 9,75! Хорошо, хоть не 10. (смеется)

Я радуюсь, что не только мой штаб обыграл ее, но и Софья Самоделкина с тем же акселем три с половиной и тремя четверными, это штаб Сергея Давыдова. Анна проиграла и Лизе Туктамышевой с двумя трикселями, то есть штабу Алексея Николаевича Мишина. И даже Аделии Петросян с двумя четверными риттбергерами, из их же штаба. Весь мир сбился со счета и не может понять, откуда там такие баллы.

Если мы теперь даем баллы теперь за титулы, то у Туктамышевой их не меньше, так же как и желания поехать на Олимпийские игры. Если все промолчали, то это не значит, что все проглотили. Я-то радуюсь и смотрю на него [Лайшева] как на сказочника. Ну хоть тут-то промолчи! Четыре девочки вынесли чемпионку мира. Четыре! Камон, как говорится. При всем уважении к Ане — откатать контент четырехлетней давности и выиграть у Самоделкиной с тремя квадами и трикселем при ее чистых прокатах... (смеется) Так что передайте Лайшеву, что я радуюсь, да, это он очень правильно заметил. Молодец! Все и всё понимают, думаю, и он тоже, как главный специалист-самбист фигурного катания.

На чемпионате России по фигурному катанию бронзу завоевала Анна Щербакова, набравшая 239,56 балла. Сделавшие элементы ультра-си Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Софья Муравьева и Елизавета Туктамышева проиграли ей от 6 до 15 баллов.