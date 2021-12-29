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Татьяна Тарасова: «Федерация никак не примет к сведению слова Плющенко»

Тарасова прокомментировала предложение Плющенко провести контрольный прокат между Щербаковой и Туктамышевой
11:41
Татьяна Тарасова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Татьяна Тарасова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на предложение Евгения Плющенко организовать контрольный прокат фигуристок Анны Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой за место в сборной России перед Олимпиадой-2022 в Пекине.

«Зачем проводить этот прокат, если девочки уже все показали? Федерация никак не примет к сведению слова Плющенко. Есть правила, и все на этом», — сказала Тарасова «СЭ».

26 декабря был объявлен состав сборной России на чемпионат Европы. Щербакова вместе с Камилой Валиевой и Александрой Трусовой попала в заявку, а Елизавета Туктамышева стала запасной, так же как и Майя Хромых.

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2022 пройдет в Таллине (Эстония) с 10 по 16 января.

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Мария Куцубеева все материалы автора
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  • MarinaMarie

    Тарасова последнее время разочаровывает. Уважение Бестемьяновой за то, что сказала правду.

    29.12.2021

  • MarinaMarie

    Вы абсолютно правы.

    29.12.2021

  • MarinaMarie

    Тарасова последнее время разочаровывает. Уважение Бестемьяновой за то, что сказала правду.

    29.12.2021

  • Дубровский Владимир

    После выхода Щербаковой во взрослую лигу само нахождение Туктамышевой на льду является случайностью. Главное не стать посмешищем и вовремя уйти.

    29.12.2021

  • Кабанчик

    Продажная шкура

    29.12.2021

  • ПеньСионер

    Ну как же можно игнорировать мнение одного из лучших тренеров страны (с) кузя)? Да ещё так обильно поддержаны здравомыслящими людьми (неконь, вор флюгеров и многие другие)

    29.12.2021

  • Владимир Яснов

    Туктамышева по итогам нынешнего сезона и выступлениях в разных соревнованиях явно сильнее Щербаковой. Провал на ЧР -это случайность.

    29.12.2021