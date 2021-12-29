Татьяна Тарасова: «Федерация никак не примет к сведению слова Плющенко»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на предложение Евгения Плющенко организовать контрольный прокат фигуристок Анны Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой за место в сборной России перед Олимпиадой-2022 в Пекине.

«Зачем проводить этот прокат, если девочки уже все показали? Федерация никак не примет к сведению слова Плющенко. Есть правила, и все на этом», — сказала Тарасова «СЭ».

26 декабря был объявлен состав сборной России на чемпионат Европы. Щербакова вместе с Камилой Валиевой и Александрой Трусовой попала в заявку, а Елизавета Туктамышева стала запасной, так же как и Майя Хромых.

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2022 пройдет в Таллине (Эстония) с 10 по 16 января.