Плющенко о Щербаковой и Туктамышевой: «Мы все всё понимаем. Я бы сделал контрольный прокат между Аней и Лизой»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался о конкуренции между Анной Щербаковой и Елизаветой Туктамышевой за место в сборной России.

«Лиза сделала два 3,5 акселя, у нее сложнейшая программа была. Анечка каталась без ультра-си, точнее, она попыталась сделать четверной флип, но у нее не получилось. Ошибка на тройном лутце — тройном риттбергере тоже была. Мы все видели и все понимаем. Я сейчас вообще не комментирую и не даю интервью, 8 месяцев не общался с прессой, общение с вами — мой первый выход. Все всё понимают и видят. Я бы, на самом деле, сделал контрольный прокат, Аня каталась бы против Лизы. Чтобы посмотреть, кто действительно в хорошей форме. Я смотрел тренировки Ани, она была вообще не в форме, ни разу не сделала ни одного четверного. Может, федерация что-нибудь придумает и сделает контрольный прокат. Думаю, это еще не точная история, кто поедет третьим номером — Щербакова или Туктамышева», — сказал Плющенко на встрече с болельщиками в Санкт-Петербурге.

25 декабря Анна Щербакова стала бронзовым призером чемпионата России, набрав 239,56 балла. Елизавета Туктамышева заняла 7-ю строчку, получив 224,40 балла по сумме двух программ.

26 декабря был объявлен состав сборной России на чемпионат Европы, Щербакова вместе с Камилой Валиевой и Александрой Трусовой попала в заявку, а Елизавета Туктамышева стала запасной вместе с Майей Хромых.