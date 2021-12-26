Лайшев: «Видите, как по итогам чемпионата России «обрадовался» наш знаменитый чемпион, муж Рудковской?»

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев поделился мнением об итогах чемпионата России и прокомментировал заявку сборной России на чемпионат Европы.

«Этери Тутберидзе — гениальный тренер, надо ее ценить и беречь, что мы и делаем в «Самбо-70». Я считаю, что выбор правильный. Конечно, чем больше, тем лучше, жаль, что только три человека допускается. Она свою задачу четко выполняет. Как сразу только Тутберидзе удалось поймать жар-птицу в лице Камилы Валиевой, сразу все заговорили о возрастном цензе. Знаете, как в анекдоте «почему все русских ненавидят»? Нет? «Потому что у них есть комплекс. Какой комплекс? Зенитно-ракетный».



Вот у Тутберидзе есть зенитно-ракетный комплекс в лице своих учениц. Девочки на льду огромное количество времени проводят, ни один пацан столько кататься не будет. Видите, как «обрадовался» по итогам чемпионата России наш чемпион знаменитый, муж Рудковской. Не могу сказать, кто одержит победу на чемпионате Европы, это очень сложный вопрос, но я каждой желаю только победы», — приводит Metaratings слова Лайшева.

По итогам чемпионата России первое место в женском одиночном катании заняла Камила Валиева, второй стала Александра Трусова, на третьей строчке соревнования закончила Анна Щербакова. Все три спортсменки — ученицы Этери Тутберидзе, они вошли в состав сборной России на чемпионат Европы.

Ученица академии «Ангелы Плющенко» Софья Муравьева, занявшая 4-е место на первенстве страны, была включена в список запасных на чемпионат Европы.

Позднее генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган сообщил, что Муравьева попала в запасные ошибочно. Спортсменка не может принимать участия в международных соревнованиях, поскольку на них можно заявлять спортсменов, родившихся не позднее 1 июля 2006 года (фигуристка родилась 4 августа 2006 года). Таким образом, запасными на чемпионате Европы будут Майя Хромых и Елизавета Туктамышева.

Чемпионат Европы пройдет в Таллине (Эстония) с 10 по 16 января 2022 года.