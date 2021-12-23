Чемпионат России, ритм-танцы: прямая трансляция Первого канала

В четверг, 23 декабря, в Санкт-Петербурге стартует чемпионат России по фигурному катанию.

В первый соревновательный день танцевальные дуэты выступят с ритм-танцами. Начало — 16.05 по по московскому времени, прямую трансляцию можно смотреть на сайте Первого канала и YouTube-канале компании.

Напомним, что действующими чемпионами России в танцах на льду являются Александра Степанова и Иван Букин.

Порядок выступлений

Первая разминка

1. Диана Дэвис — Глеб Смолкин

2. Екатерина Миронова — Евгений Устенко

3. Влада Павленина — Александр Алексанян

4. Арина Ушакова — Максим Некрасов

Вторая разминка

5. Ангелина Лазарева — Максим Прокофьев

6. Александра Степанова — Иван Букин

7. Елизавета Пасечник — Дмитрий Блинов

8. Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро

9. Аннабель Морозов — Андрей Багин

Третья разминка

10. Елизавета Шанаева — Дэвид Нарижный

11. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин

12. Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин

13. Ксения Ермакова Владислав Пантелеев

14. Виктория Синицина — Никита Кацалапов

Чемпионат России: главное о ключевом предолимпийском турнире по фигурному катанию // Кваксель — новый YouTube-канал «СЭ» о фигурном катании