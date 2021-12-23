Чемпионат России, ритм-танцы: прямая трансляция Первого канала
В первый соревновательный день танцевальные дуэты выступят с ритм-танцами. Начало — 16.05 по по московскому времени, прямую трансляцию можно смотреть на сайте Первого канала и YouTube-канале компании.
Напомним, что действующими чемпионами России в танцах на льду являются Александра Степанова и Иван Букин.
Порядок выступлений
Первая разминка
1. Диана Дэвис — Глеб Смолкин
2. Екатерина Миронова — Евгений Устенко
3. Влада Павленина — Александр Алексанян
4. Арина Ушакова — Максим Некрасов
Вторая разминка
5. Ангелина Лазарева — Максим Прокофьев
6. Александра Степанова — Иван Букин
7. Елизавета Пасечник — Дмитрий Блинов
8. Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро
9. Аннабель Морозов — Андрей Багин
Третья разминка
10. Елизавета Шанаева — Дэвид Нарижный
11. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин
12. Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин
13. Ксения Ермакова Владислав Пантелеев
14. Виктория Синицина — Никита Кацалапов
Чемпионат России: главное о ключевом предолимпийском турнире по фигурному катанию // Кваксель — новый YouTube-канал «СЭ» о фигурном катании
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