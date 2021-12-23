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Чемпионат России: расписание соревнований 23 декабря

08:00
Михаил Коляда. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Михаил Коляда. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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23 декабря в Санкт-Петербурге стартует чемпионат России по фигурному катанию 2022 года.

В первый соревновательный день спортсмены выступят в мужском одиночном, парном катании и танцах на льду. Следить за выступлениями в прямом эфире можно на сайте Первого канала.

Расписание дня:

Мужчины, короткая программа

13.15

Танцы на льду, ритм-танец

16.05

Пары, короткая программа

19.05

Чемпионат России: главное о ключевом предолимпийском турнире по фигурному катаниюЧемпионат России: главное о ключевом предолимпийском турнире по фигурному катанию // Кваксель — новый YouTube-канал «СЭ» о фигурном катании

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Анастасия Рацкевич все материалы автора
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Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на Олимпийские игры