Чемпионат России: расписание соревнований 23 декабря

23 декабря в Санкт-Петербурге стартует чемпионат России по фигурному катанию 2022 года.

В первый соревновательный день спортсмены выступят в мужском одиночном, парном катании и танцах на льду. Следить за выступлениями в прямом эфире можно на сайте Первого канала.

Расписание дня:

Мужчины, короткая программа

13.15

Танцы на льду, ритм-танец

16.05

Пары, короткая программа

19.05

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