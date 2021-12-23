Чемпионат России: расписание соревнований 23 декабря
08:00
23 декабря в Санкт-Петербурге стартует чемпионат России по фигурному катанию 2022 года.
В первый соревновательный день спортсмены выступят в мужском одиночном, парном катании и танцах на льду. Следить за выступлениями в прямом эфире можно на сайте Первого канала.
Расписание дня:
Мужчины, короткая программа
13.15
Танцы на льду, ритм-танец
16.05
Пары, короткая программа
19.05
Чемпионат России: главное о ключевом предолимпийском турнире по фигурному катаниюЧемпионат России: главное о ключевом предолимпийском турнире по фигурному катанию // Кваксель — новый YouTube-канал «СЭ» о фигурном катании
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Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на Олимпийские игры
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