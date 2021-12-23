Мишина и Галлямов лидируют после короткой программы на чемпионате России
Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов лидируют после короткой программы на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Пара набрала 83,74 балла.
Второе промежуточное место занимают Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (82,84). Замкнули тройку Евгения Тарасова и Владимир Морозов (78,68).
Произвольные программы пары представят 25 декабря.
Фигурное катание
Санкт-Петербург
Чемпионат России
Пары
Короткая программа
1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 83.74
2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 82.84
3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 78.68
4. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев — 76.26
5. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин — 75.40
6. Ясмина Кадырова/Иван Бальченко — 73.77
7. Карина Акопова/Никита Рахманин — 73.06
8. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук — 71.35
9. Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков — 68.44
10. Екатерина Петушкова/Евгений Маликов — 67.27
11. Екатерина Гейниш/Илья Миронов — 65.78
12. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев — 59.88
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