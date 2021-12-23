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Мишина и Галлямов лидируют после короткой программы на чемпионате России

20:58
Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов лидируют после короткой программы на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Пара набрала 83,74 балла.

Второе промежуточное место занимают Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (82,84). Замкнули тройку Евгения Тарасова и Владимир Морозов (78,68).

Произвольные программы пары представят 25 декабря.

Фигурное катание

Санкт-Петербург

Чемпионат России

Пары

Короткая программа

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 83.74

2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 82.84

3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 78.68

4. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев — 76.26

5. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин — 75.40

6. Ясмина Кадырова/Иван Бальченко — 73.77

7. Карина Акопова/Никита Рахманин — 73.06

8. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук — 71.35

9. Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков — 68.44

10. Екатерина Петушкова/Евгений Маликов — 67.27

11. Екатерина Гейниш/Илья Миронов — 65.78

12. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев — 59.88

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Екатерина Савостина все материалы автора
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