Чемпионат России, произвольная программа женщин: прямая трансляция Первого канала

В субботу, 25 декабря, в Санкт-Петербурге продолжится чемпионат России по фигурному катанию.

Во третий соревновательный день женщины выступят с произвольными программами. Начало — 18.00 по московскому времени, прямую трансляцию можно смотреть на сайте Первого канала и YouTube-канале компании.

Чемпионат России: главное о ключевом предолимпийском турнире по фигурному катанию // Кваксель — новый YouTube-канал «СЭ» о фигурном катании