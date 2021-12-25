Навка: «Переживаю за Туктамышеву, хочется, чтобы она попала на пьедестал на Олимпиаде»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала выступление Елизаветы Туктамышевой в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Знаю, что Лиза Туктамышева не очень удачно откаталась. Я за неё переживаю, как и вся страна. Хочется, чтобы она поехала на Олимпиаду и встала на пьедестал. К сожалению, она допустила ошибку. Меня это очень расстроило», — приводит «Чемпионат» слова Навки.

В короткой программе Туктамышева упала с тройного акселя, прыгнула тройной лутц в каскаде с двойным тулупом, который должен был быть тройным, а затем чисто исполнила сольный тройной флип. 25-летняя спортсменка получила 71,28 балла и занимает 7-е место.

Сегодня, 25 декабря состоится произвольная программа в женском одиночном катании, начало — в 18.00 (мск).