Дочь Тутберидзе прокомментировала серебро на чемпионате страны всего двумя словами

Дочь тренера Этери Тутберидзе Диана Дэвис, выступающая в паре с Глебом Смолкиным, произнесла всего два слова на пресс-конференции. Ранее она отказывалась от комментариев после ритм-танца, а за пару отвечал партнер.

— Диана может прокомментировать выступление на чемпионате России и завоевание серебряной медали?

Смолкин: — (после переговоров с Дэвис) Вы спросите, а там посмотрим.

— Собственно какие были впечатления?

Дэвис: — Прекрасные впечатления.

— А подробнее?

Смолкин: — Вы хотите насладиться ее голосом?

Александра Степанова и Иван Букин стали чемпионами России в танцах на льду, набрав 223,37 балла. Диана Дэвис и Глеб Смолкин стали серебряными призерами (207,70 балла). ронза — у Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина (195,75 балла по сумме двух выступлений).