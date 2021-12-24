Степанова и Букин прокомментировали второй титул на чемпионате России

Двукратные чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин рассказали об эмоциях после того, как выиграли второй титул подряд на национальном первенстве.

Степанова: — Сегодняшний день невозможно описать словами. Эмоции, которые подарили зрители, — это что-то невероятное и прекрасное. За последнее время такого не слышали. Было безумно приятно. Посмотрели на лица тренеров, на Ирину Жук, которая даже заплакала. Публика сказала нам сегодня, что мы выиграли.

Букин: — Эмоции потрясающие. Было нервозно, но сейчас радостно, и есть опустошение. Хочется выдохнуть, поспать, так как был ранний подъем. Хочется отдохнуть.

Пара заняла первое место по итогам произвольного танца, набрав 134,61 балла. На счету Степановой и Букина 223,37 балла по сумме ритм-танца и произвольного танца.

Серебряными призерами чемпионата России стали Диана Дэвис и Глеб Смолкин, у которых 207,70 балла по сумме ритм-танца и произвольного танца. Бронза — у Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина (195,75 балла по сумме двух выступлений).