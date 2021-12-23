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Ритм-танец на чемпионате России: Дэвис и Смолкин выступили первыми. Live

16:05
Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В четверг, 23 декабря, на чемпионате России по фигурному катанию танцевальные пары представят ритм-танец.

Чемпионат России: прямая трансляция Первого канала

1. Диана Дэвис / Глеб Смолкин — 83,99

2. Екатерина Миронова / Евгений Устенко — 64,28

Первая разминка

3. Влада Павленина / Александр Алексанян

4. Арина Ушакова / Максим Некрасов

Вторая разминка

5. Ангелина Лазарева / Максим Прокофьев

6. Александра Степанова / Иван Букин

7. Елизавета Пасечник / Дмитрий Блинов

8. Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро

9. Аннабель Морозов / Андрей Багин

Третья разминка

10. Елизавета Шанаева / Дэвид Нарижный

11. Елизавета Худайбердиева / Егор базин

12. Анастасия Скопцова / Кирилл Алёшин

13. Ксения Ермакова / Владислав Пантелеев

14. Виктория Синицина / Никита Кацалапов

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Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на Олимпийские игры