Ритм-танец на чемпионате России: Дэвис и Смолкин выступили первыми. Live
16:05
В четверг, 23 декабря, на чемпионате России по фигурному катанию танцевальные пары представят ритм-танец.
Чемпионат России: прямая трансляция Первого канала
1. Диана Дэвис / Глеб Смолкин — 83,99
2. Екатерина Миронова / Евгений Устенко — 64,28
Первая разминка
3. Влада Павленина / Александр Алексанян
4. Арина Ушакова / Максим Некрасов
Вторая разминка
5. Ангелина Лазарева / Максим Прокофьев
6. Александра Степанова / Иван Букин
7. Елизавета Пасечник / Дмитрий Блинов
8. Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро
9. Аннабель Морозов / Андрей Багин
Третья разминка
10. Елизавета Шанаева / Дэвид Нарижный
11. Елизавета Худайбердиева / Егор базин
12. Анастасия Скопцова / Кирилл Алёшин
13. Ксения Ермакова / Владислав Пантелеев
14. Виктория Синицина / Никита Кацалапов
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Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на Олимпийские игры
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