Чемпионат России по фигурному катанию: расписание дня 24 декабря

Второй соревновательный день чемпионата России.

В пятницу, 24 декабря, продолжится первенство страны по фигурному катанию. Во второй день выступят женщины с короткими программами, дуэты с произвольными танцами и мужчины с произвольными программами. Следить за выступлениями в прямом эфире можно в прямой трансляции на сайте Первого канала и YouTube-канале компании.

Расписание дня:

Танцы на льду, произвольный танец

12.45 Первый канал

Мужчины, произвольная программа

15.15

Женщины, короткая программа

18.20 Первый канал

Чемпионат России: главное о ключевом предолимпийском турнире по фигурному катанию // Кваксель — новый YouTube-канал «СЭ» о фигурном катании