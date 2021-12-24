Чемпионат России по фигурному катанию: расписание дня 24 декабря
09:30
Второй соревновательный день чемпионата России.
В пятницу, 24 декабря, продолжится первенство страны по фигурному катанию. Во второй день выступят женщины с короткими программами, дуэты с произвольными танцами и мужчины с произвольными программами. Следить за выступлениями в прямом эфире можно в прямой трансляции на сайте Первого канала и YouTube-канале компании.
Расписание дня:
Танцы на льду, произвольный танец
12.45 Первый канал
Мужчины, произвольная программа
15.15
Женщины, короткая программа
18.20 Первый канал
Чемпионат России: главное о ключевом предолимпийском турнире по фигурному катанию // Кваксель — новый YouTube-канал «СЭ» о фигурном катании
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