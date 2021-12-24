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Чемпионат России по фигурному катанию: расписание дня 24 декабря

09:30
Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Второй соревновательный день чемпионата России.

В пятницу, 24 декабря, продолжится первенство страны по фигурному катанию. Во второй день выступят женщины с короткими программами, дуэты с произвольными танцами и мужчины с произвольными программами. Следить за выступлениями в прямом эфире можно в прямой трансляции на сайте Первого канала и YouTube-канале компании.

Расписание дня:

Танцы на льду, произвольный танец

12.45 Первый канал

Мужчины, произвольная программа

15.15

Женщины, короткая программа

18.20 Первый канал

Чемпионат России: главное о ключевом предолимпийском турнире по фигурному катанию // Кваксель — новый YouTube-канал «СЭ» о фигурном катании

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Анастасия Рацкевич все материалы автора
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Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на Олимпийские игры