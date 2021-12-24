Чемпионат России: онлайн-результаты короткой программы у женщин

В пятницу, 24 декабря, в Санкт-Петербурге продолжится чемпионат России по фигурному катанию.

Во второй соревновательный день женщины выступают с короткими программами. Следить за выступлениями в прямом эфире можно на сайте Первого канала и YouTube-канале компании.

Первая разминка

1. Камила Валиева

2. Валерия Шульская

3. Аделия Петросян

4. Вероника Яметова

5. Софья Самоделкина

6. Александра Трусова

Вторая разминка

7. Ксения Гущина

8. Полина Свириденко

9. Софья Муравьева

10. Анна Щербакова

11. Елизавета Туктамышева

12. Софья Самодурова

Третья разминка

13. Анастасия Зинина

14. Анастасия Морозова

15. Майя Хромых

16. Ксения Синицына

17. Арина Онищенко

18. Вероника Петеримова

Чемпионат России: главное о ключевом предолимпийском турнире по фигурному катанию // Кваксель — новый YouTube-канал «СЭ» о фигурном катании