Авербух не считает неожиданностью победу Кондратюка на чемпионате России

Хореограф и продюсер Илья Авербух в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу Марка Кондратюка на чемпионате России в мужском одиночном катании.

«Считаю Марка очень талантливым и одаренным спортсменом. Он настоящий боец. Рад, что он поедет на Олимпиаду. Совсем недавно я ему поставил новый показательный танец, который он теперь будет исполнять в ранге чемпиона России. Поздравляю его и его тренера Соколовскую! Первое место не стало для меня неожиданностью, у нас мальчики примерно все одного уровня. К сожалению, Миша Коляда выделяется своей нестабильностью, несмотря на то, что он потенциально самый сильный фигурист в России на данный момент. Он остается лидером сборной. Любой из мальчиков мог выстрелить, они примерно одного уровня», — сказал Авербух «СЭ».

Второе место занял Михаил Коляда, замкнул тройку Андрей Мозалев.