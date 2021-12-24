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Болельщицу Туктамышевой не пускают на чемпионат России из-за баннера

13:11
Болельщицу Туктамышевой не пускают на чемпионат России из-за баннера. Фото «СЭ»
Болельщицу Туктамышевой не пускают на чемпионат России из-за баннера. Фото «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», девушку из фан-клуба Елизаветы Туктамышевой не пускают на трибуны «Юбилейного» из-за большого баннера, который поклонники фигуристки хотят развернуть на трибунах. На нем написано «Елизавета Туктамышева: ни шагу назад».

Девушка по имени Анастасия рассказала корреспонденту «СЭ», что вчера баннер хотели повесить на одной из трибун, но она вся оказалась занята плакатами в честь учеников Этери Тутберидзе.

Сегодня баннер не пропускают на входе в «Юбилейный». На данный момент его проверяют на входе уже 15 минут.

Интересно, что «Юбилейный» — домашний дворец для Елизаветы Туктамышевой, где она тренируется.

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора
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