Фигурное катание
Чемпионат России
Новости
Календарь / Результаты Онлайн Статьи Фото
Новости   //    Фигурное катание   //    Чемпионат России

Чемпионат России, произвольная программа мужчин: прямая трансляция Первого канала

14:00
Евгений Семененко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгений Семененко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
В пятницу, 24 декабря, в Санкт-Петербурге продолжится чемпионат России по фигурному катанию.

Во второй соревновательный день мужчины выступят с произвольными программами. Начало — в 15.15 по московскому времени, прямую трансляцию можно смотреть на сайте Первого канала и YouTube-канале компании.

После первого соревновательного дня лидирует Евгений Семененко (98,03, вторым идет Марк Кондратюк (97,77), тройку замыкает Макар Игнатов (95,84).

Чемпионат России: главное о ключевом предолимпийском турнире по фигурному катанию // Кваксель — новый YouTube-канал «СЭ» о фигурном катании

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Анастасия Рацкевич все материалы автора
Читайте также
Активные фанаты перестанут ходить на стадион из-за Fan ID. Это добьет российский футбол?
РФ призвала генсека ООН запустить арбитражный трибунал против США
0
Реклама