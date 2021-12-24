Чемпионат России, произвольные танцы: прямая трансляция Первого канала

В пятницу, 24 декабря, в Санкт-Петербурге продолжится чемпионат России по фигурному катанию.

Во второй соревновательный день дуэты выступят с произвольными танцами. Начало — в 12.15 по московскому времени, прямую трансляцию можно смотреть на сайте Первого канала и YouTube-канале компании.

После первого соревновательного дня лидируют Виктория Синицина и Никита Кацалапов, вторыми идут Александра Степанова и Иван Букин, замыкают тройку Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

Чемпионат России: главное о ключевом предолимпийском турнире по фигурному катанию // Кваксель — новый YouTube-канал «СЭ» о фигурном катании