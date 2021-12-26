Стал известен состав сборной России на чемпионат Европы по фигурному катанию. Он не совпадает со списком призеров ЧР

Исполком Федерации фигурного катания на коньках России, состоявшийся 26 декабря в Петербурге, утвердил рекомендованный тренерским советом ФФККР состав сборной команды России на чемпионат Европы в Таллине (Эстония), который пройдет 10-16 января. Об этом сообщает сайт федерации.

Состав российской команды следующий:

Женщины: Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова.

Запасные: Софья Муравьева, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых.

Мужчины: Марк Кондратюк, Михаил Коляда, Евгений Семененко (Семененко занял 4-е место ниже Андрея Мозалева).

Запасные: Андрей Мозалев, Петр Гуменник, Александр Самарин.

Пары: Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова — Владимир Морозов.

Запасные: Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, Юлия Артемьева — Михаил Назарычев, Карина Акопова — Никита Рахманин.

Танцы: Александра Степанова — Иван Букин, Диана Дэвис — Глеб Смолкин, Виктория Синицина — Никита Кацалапов (снялись с произвольной программы ЧР из-за трамвы партнера).

Запасные: Елизавета Худайбердиева — Егор Базин, Аннабель Морозов — Андрей Багин, Елизавета Шанаева — Девид Нарижный.