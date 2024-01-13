Тарасова: «Призерам чемпионата Европы очень повезло, что не было русских фигуристок»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила прокаты победительницы и медалисток чемпионата Европы по фигурному катанию-2024.

«Три девушки, которые оказались на пьедестале, катались очень хорошо, просто потрясающе. Конечно, им всем очень повезло, что не было русских. Поэтому они все и на пьедестале. Хотя и я получила от их выступлений удовольствие: и от технической составляющей, и от программ, и от того, как они боролись, и от прыжков, вплетенных в канву программ. Все было замечательно», — приводит РИА Новости слова Тарасовой.

Чемпионат Европы 2024 года выиграла представительница Бельгии Луна Хендрикс, которая по сумме двух выступлений набрала 213,25 очка. Второе место с результатом 206,52 балла заняла Анастасия Губанова, выступающая за Грузию. Бронзовым призером стала еще одна бельгийская фигуристка Нина Пинцарроне (202,29).

Российские фигуристы с марта 2022 года отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) из-за ситуации на Украине.