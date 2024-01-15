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Бутырская — о судействе чемпионата Европы: «У меня появились вопросики судьям — вы тупые или слепые?»

Бутырская жестко прокомментировала судейство чемпионата Европы по фигурному катанию
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Анастасия Губанова (слева), Луна Хендрикс (в центре) и Нина Пинцарроне.
Фото Reuters

Чемпионка мира и тренер Мария Бутырская, обсуждая с «СЭ» итоги чемпионата Европы по фигурному катанию, не согласилась с итогами соревнований у женщин.

— Мне не очень понравилось судейство девочек. Настя Губанова должна была занять первое место в короткой программе и, вероятно, по сумме. Чем она не понравилась, почему такой большой отрыв, я не могу сказать. То есть могу — делали запас перед произвольной программой, и он в итоге сработал. Но когда человек пол-оборота не докручивает на тройном лутце и это видно невооруженным взглядом... И Хендрикс засчитывают его как чистый прыжок. У меня появляются вопросики. Вы что, глупые, тупые? Или слепые? Вы же судьи, вы должны адекватно рассматривать всех спортсменов. Я не помню, чтобы когда-нибудь так откровенно занижали. Да, Губанова была русской девочкой, но сейчас она выступает за Грузию. Грузия никакого отношения к тому не имеет. Тем более Настя каталась чисто, аккуратно.

— Хендрикс как будто выгоднее самим европейцам. Медийная, с эффектной внешностью.

— Да Настя по фигуре, лицу даже красивее Луны! По всему. Разве она не медийная? Она нравится публике. Я как спортсменка понимаю, что это неправильно и некрасиво. Нельзя за рекламные контракты ставить чистый прыжок за недокрут! Политика всегда была, но все-таки не на чемпионатах Европы и мира, а скорее на Олимпиадах. Если бы бельгийка была на голову выше, никто бы даже слова не сказал, все бы за нее порадовались.

— На каком месте была бы Хендрикс на чемпионате России?

— Зависит от прокатов, но, судя по выступлению на чемпионате Европы, в тройке бы ее точно не было. Она очень эффектная девушка, она старается привлечь внимание, неклассические программы, она мне нравится, у нее есть свое лицо. Но техническая панель должна быть объективной — нельзя не видеть такие недокруты. Вы вспомните ее реакцию после короткой программы — она сама офигела от того, что люди закрыли глаза, когда она прыгала.

Представительница Бельгии Луна Хендрикс стала победительницей чемпионата Европы 2024 года в женском одиночном катании. Второе место заняла чемпионка Европы 2023 года Анастасия Губанова, выступающая за Грузию. Бронзовым призером стала еще одна бельгийская фигуристка Нина Пинцарроне.

Ледовая арена на&nbsp;чемпионате Европы по&nbsp;фигурному катанию. «Русских приглашать не будем — организаторы сказали прямо». Политика на чемпионате Европы

Фигурное катание
Анастасия Губанова
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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