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Сегодня, 11:30

Чемпионат Европы: смотреть трансляцию показательных выступлений онлайн

Чемпионат Европы по фигурному катанию завершается показательными выступлениями 14 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Адам Сяо Хим Фа.
Фото Reuters

Чемпионат Европы по фигурному катанию стартовал в среду, 10 января, и завершается в воскресенье, 14 января. Турнир проходит в литовском Каунасе. В программе заключительного дня: показательные выступления. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Трансляцию выступлений в прямом эфире в России можно смотреть на онлайн-сервисе Okko Sport по платной подписке.

Планировалось, что турнир примет Будапешт (Венгрия) в период с 22 по 28 января, но страна отказалась от проведения.

В мужском одиночном катании золотую медаль завоевал француз Адам Сяо Хим Фа. У женщин лучшей стала Луна Хендрикс из Бельгии. В танцах на льду сильнее всех оказался дуэт Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри (Италия). Лучшая пара — Лукреция Беккари — Маттео Гуаризе (Италия).

Чемпионат Европы по фигурному катанию: медальный зачет, календарь, новости, статьи и спортсмены и команды

Фигурное катание
Адам Сяо Хим Фа
Лукреция Беккари/Маттео Гуаризе
Луна Хендрикс
Шарлен Гиньяр/ Марко Фаббри
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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