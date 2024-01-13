Жулин считает, что Губанова не смогла выиграть чемпионат Европы из-за русофобии

Заслуженный тренер России Александр Жулин поделился мыслями о втором месте представительницы Грузии Анастасии Губановой на чемпионате Европы-2024.

Губанова набрала 206,52 балла по сумме двух программ. Турнир выиграла Луна Хендрикс из Бельгии с результатом 213,25 очка. Бронзовым призером стала еще одна бельгийская фигуристка Нина Пинцарроне (202,29).

«На мой взгляд, Анастасия Губанова на чемпионате Европы была лучшей, а у Луны Хендрикс было много недокрутов. Но под нее все было заряжено. Судьи закрывали глаза (на ошибки), плюс Губанова фамилия ведь не очень хорошая (улыбается). Русофобию никто не отменял. У Губановой было хорошее и добротное выступление. Но надо не забывать, почему она поменяла страну. В России у нее не было шансов попасть в первую тройку», — приводит РИА Новости слова Жулина.

Российские фигуристы с марта 2022 года отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) из-за ситуации на Украине.