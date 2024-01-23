Самойлов — о чемпионате Европы: «Рад, что попал в топ-10. Сумасшедшие эмоции»

Представляющий Польшу фигурист Владимир Самойлов поделился впечатлениями от прошедшего чемпионата Европы.

Самойлов родился в Москве и до 2021 года выступал за Россию.

«Я реально был счастлив, когда первый раз за сезон у меня получилась более-менее нормальная произвольная. Рад, что попал в топ-10. Да, прокаты были не идеальные, но намного лучше, чем раньше. Испытал дикие эмоции на этой арене, потому что все поддерживали — а я в такие моменты заряжаюсь. Благодарен за такую поддержку. Сумасшедшие эмоции — что у меня, что у тренеров», — приводит Sport24 слова спортсмена.

На чемпионате Европы 2024 года Самойлов занял итоговое 8-е место с результатом 230,17 балла. Победителем турнира стал французский фигурист Адам Сяо Хим Фа (276,17).