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Сегодня, 22:54

Итальянцы Гиньяр и Фаббри выиграли второй чемпионат Европы подряд, Дэвис и Смолкин стали восьмыми

Алина Савинова
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Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.
Фото AFP

Итальянские фигуристы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри завоевали золотые медали в танцах на льду на чемпионате Европы 2024 года.

Дуэт по сумме двух программ набрал 214,38 балла. Гиньяр и Фаббри стали чемпионами Европы второй год подряд. Также они являются двукратными бронзовыми призерами турнира.

Вторыми на чемпионате Европы-2024 финишировали британцы Лайла Фер и Льюис Гибсон (210,82). На третьей позиции разместились Эллисон Рид и Саулюс Амбрулевичюс из Литвы (203,37).

Выступающие за Грузию Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли итоговое восьмое место с результатом 189,46 балла.

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2024

Произвольный танец. Топ-8

1. Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия) — 127,58

2. Лайла Фер — Льюис Гибсон (Великобритания) — 125,62

3. Эллисон Рид — Саулюс Амбрулевичюс (Литва) — 122,64

4. Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция) — 118,70

5. Луасиа Деможо — Тео Ле Мерсье (Франция) — 116,46

6. Юлия Турккила — Маттиас Верслуйс (Финляндия) — 115,72

7. Натали Ташлерова — Филип Ташлер (Чехия) — 114,87

8. Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Грузия) — 113,13

Итоговое положение

1. Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия) — 214,38

2. Лайла Фер — Льюис Гибсон (Великобритания) — 210,82

3. Эллисон Рид — Саулюс Амбрулевичюс (Литва) — 203,37

4. Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция) — 197,17

5. Луасиа Деможо — Тео Ле Мерсье (Франция) — 192,15

6. Юлия Турккила — Маттиас Верслуйс (Финляндия) — 192,08

7. Натали Ташлерова — Филип Ташлер (Чехия) — 191,55

8. Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Грузия) — 189,46

Фигурное катание
Диана Дэвис/Глеб Смолкин
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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