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Сегодня, 21:08

Жулин заявил, что у грузинской фигуристки Губановой не было шансов выиграть чемпионат Европы

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Александр Жулин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Заслуженный тренер России Александр Жулин в комментарии для «СЭ» оценил прокаты победительницы и призерок чемпионата Европы по фигурному катанию 2024 года.

Золото выиграла представительница Бельгии Луна Хендрикс, которая по сумме двух выступлений набрала 213,25 очка. Второе место заняла Анастасия Губанова (206,52), выступающая за Грузию. Бронзовым призером стала еще одна бельгийская фигуристка Нина Пинцарроне (202,29).

«Чемпионат Европы смотрю, конечно. Сам много там катался. Сейчас вижу там много моих друзей, соратников. У Губановой сегодня не было шансов выиграть чемпионат Европы, хотя Луна Хендрикс прокатала с недокрутами. Это все потому, что на Губанову смотрят как на бывшую представительницу России. Все понимают, что она русский человек, поменявший гражданство. Отправить сейчас сильнейшую российскую фигуристку кататься за другую страну — сразу же ее результаты резко упадут баллов на 20-30, потому что такое сейчас отношение к россиянам везде. Мы-то с радостью туда вернулись бы, но нас там не хотят видеть. Они и без нас очень хорошо обходятся. Это для них единственный шанс завоевать какие-то места на подиуме», — сказал Жулин корреспонденту «СЭ» Анастасии Тынянкиной.

Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в Каунасе (Литва) с 10 по 14 января. Российские фигуристы не принимают участия в соревнованиях из-за отстранения по решению Международного союза конькобежцев (ISU).

Анастасия Тынянкина

Александр Жулин
Анастасия Губанова
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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