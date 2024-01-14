Хендрикс посвятила победу на чемпионате Европы скончавшейся подруге

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс высказалась о значимости победы на чемпионате Европы-2024.

«Это многое значит для меня. Я очень усердно работала и ждала этого момента. Очень приятно осуществить свою мечту. Также я хотела бы упомянуть кое-кого очень важного. После короткой программы я узнала о том, что человек, с которым я много тренировалась в прошлом, скончался. Я хочу посвятить эту победу ей», — отметила спортсменка.

24-летняя Хендрикс впервые в карьере выиграла чемпионата Европы. В прошлом году она завоевала серебряную медаль турнира.

Второй на чемпионате Европы-2024 стала Анастасия Губанова, выступающая за Грузию. Третье место заняла еще одна представительница Бельгии Нина Пинцарроне.