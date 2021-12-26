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В ФФККР назвали ошибкой включение Муравьевой в состав сборной России на чемпионат Европы

12:18
Софья Муравьева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Софья Муравьева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган в разговоре с «СЭ» объяснил, почему в состав сборной России на чемпионат Европы была включена Софья Муравьева. 15-летняя фигуристка попала в запасной список команды.

«К сожалению, это ошибка. Нам понравилось, как она выступала на чемпионате России, но, к сожалению, по возрасту она действительно не может участвовать в чемпионатах ISU. По их правилам, это должны быть спортсмены, которые родились до 1 июля 2006 года. Место Софьи никто не займет. В запасных останутся только Туктамышева и Хромых», — сказал Коган «СЭ».

Состав сборной России на ЧЕ можно посмотреть по этой ссылке.

Чемпионат Европы по фигурному катанию 2022 пройдет с 10 по 16 января в Таллине (Эстония).

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Владимир Пушкарев все материалы автора

Чемпионат Европы по фигурному катанию

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