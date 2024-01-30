Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 12:06

ISU аннулировал результаты Валиевой на чемпионате Европы-2022, победительницей стала Щербакова

ISU аннулировал золото Валиевой на чемпионате Европы 2022
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Анна Щербакова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Международный союз конькобежцев (ISU) аннулировал результаты российской фигуристки Камилы Валиевой на чемпионате Европы 2022 года.

Таким образом, золотую медаль европейского чемпионата получит Анна Щербакова, серебряная медаль достанется Александре Трусовой, бронза — Луне Хендрикс из Бельгии.

В понедельник, 29 января, стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года.

Срок дисквалификации Валиевой отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Поэтому все результаты спортсменки с этой даты аннулированы, в том числе ее победа на чемпионате Европы-2022.

Анна Щербакова
Камила Валиева
6
Читайте также
Не менее 20 палестинцев в Газе погибли в результате авиаудара Израиля
В Совбезе РФ назвали безрезультатными попытки Запада сломить Россию
Президент Венесуэлы Мадуро анонсировал свой визит в Санкт-Петербург
Военные ВС РФ уничтожили пункт управления дронами ВСУ на купянском направлении
Популярное видео
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
России сохранили медаль в олимпийском команднике — но дали другую. Нежданный подарок от ISU
В Кремле не согласны с решением о дисквалификации Валиевой
Сборной России присудили третье место в командном турнире фигуристов на Олимпиаде в Пекине
Россия лишилась золотых медалей командного турнира Олимпиады-2022 после аннулирования результатов Валиевой
Авербух поддержал Валиеву: «Ты обязательно поднимешься на свой олимпийский пьедестал»
«Рассчитывать на объективность не приходится». Надо ли России выполнять решение по делу Валиевой?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Авербух поддержал Валиеву: «Ты обязательно поднимешься на свой олимпийский пьедестал»

Песков заявил, что Россия сделает все возможное для защиты спортсменов

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости