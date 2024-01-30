ISU аннулировал результаты Валиевой на чемпионате Европы-2022, победительницей стала Щербакова
ISU аннулировал золото Валиевой на чемпионате Европы 2022
Международный союз конькобежцев (ISU) аннулировал результаты российской фигуристки Камилы Валиевой на чемпионате Европы 2022 года.
Таким образом, золотую медаль европейского чемпионата получит Анна Щербакова, серебряная медаль достанется Александре Трусовой, бронза — Луне Хендрикс из Бельгии.
В понедельник, 29 января, стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года.
Срок дисквалификации Валиевой отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Поэтому все результаты спортсменки с этой даты аннулированы, в том числе ее победа на чемпионате Европы-2022.
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