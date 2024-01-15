Бутырская: «Организаторы чемпионата Европы отказались помогать с приездом людям с российским паспортом»

Чемпионка мира и тренер Мария Бутырская рассказала «СЭ», как попала в Литву на чемпионат Европы. Бутырская была тренером сербской фигуристки Антонины Дубининой и руководителем команды сборной Сербии.

— Мария, честно говоря, я удивился, увидев вас на чемпионате Европы.

— Да я сама удивилась тому, что себя там увидела.

— Добирались тяжело?

— Очень тяжело. В Литву можно попасть только по мультивизе, у меня она закончилась. Я ездила два месяца назад в Финляндию на соревнования — организаторы прислали приглашение, я пошла в посольство, дали визу без проблем. Да, на семь дней, но дали. Здесь организаторы сказали прямо — русским приглашений высылать не будем.

— Именно отказались? Даже не проигнорировали?

— Да, отказались. Пришло официальное письмо от оргкомитета, что людям с российским паспортом приглашений не будет. А без него ты как будешь обосновывать цель визита?

— Потрясающе. Хотя вы не политик.

— Да, я с дочерью из-за тенниса много перемещалась по Европе, у меня нет никаких запретов. Но так или иначе, пришлось искать обходные пути, строить маршрут через другие страны. Въехали в итоге без проблем. Потом с трудом выезжали, несколько раз сдавали отпечатки, очереди. Я полагала, что они хотели бы побыстрее со мной расстаться, ан нет.