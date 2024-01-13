Хендрикс выиграла чемпионат Европы, Губанова стала второй

Представительница Бельгии Луна Хендрикс стала победительницей чемпионата Европы 2024 года в женском одиночном катании.

За произвольную программу 24-летняя спортсменка получила 138,59 балла. По сумме двух выступлений она набрала 213,25 очка. В прошлом году Хендрикс завоевала серебряную медаль турнира.

Второе место с результатом 206,52 балла заняла чемпионка Европы 2023 года Анастастия Губанова, выступающая за Грузию. Бронзовым призером стала еще одна бельгийская фигуристка Нина Пинцарроне (202,29).

Чемпионат Европы-2024 по фигурному катанию

Женщины, произвольная программа, топ-6

1. Луна Хендрикс (Бельгия) — 74,66

2. Нина Пинзарроне (Бельгия) — 69,70

3. Анастасия Губанова (Грузия) — 68,96

4. Ливия Кайзер (Швейцария) — 66,31

5. Ольга Микутина (Австрия) — 63,71

6. Лорин Шильд (Франция) — 63,27

Итоговое положение

1. Луна Хендрикс (Бельгия) — 213,25

2. Анастасия Губанова (Грузия) — 206,52

3. Нина Пинзарроне (Бельгия) — 202,29

4. Ливия Кайзер (Швейцария) — 194,72

5. Лорин Шильд (Франция) — 183,86

6. Сарина Йоос (Италия) — 180,83