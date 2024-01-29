Какие титулы теряет и сохранит Камила Валиева после решения CAS
Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения начинается с 25 декабря 2021 года. По решению суда, все результаты спортсменки с этой даты аннулируются со всеми вытекающими из этого последствиями, однако соответствующее решение остается за организаторами конкретных соревнований.
Таким образом, фигуристка может лишиться таких наград:
— титул олимпийской чемпионки в команде-2022
— титул чемпионки Европы-2022
— титул чемпионки России-2022
— золото первого и третьего этапов Гран-при России в сезоне-2022/23
— титул чемпионки России по прыжкам-2023
— серебро чемпионата России-2023
— серебро финала Гран-при России-2023
— золото шестого этапа Гран-при России-2023/24
— бронзу чемпионата России-2024
Ряд титулов, часть из которых Валиева получила еще во время выступлений на юниорском уровне, останутся у спортсменки.
Взрослые:
— золото этапа «Гран-при» ISU Skate Canada 2021
— золото этапа «Гран-при» ISU Rostelecom Cup 2021
— золото на турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy 2021
— серебро чемпионата России 2021
— золото финала Кубка России 2021
— победа на Кубке Первого канала 2021
Юниорские:
— золото чемпионата мира среди юниоров 2020
— золото финала «Гран-при» ISU среди юниоров 2019/20
— золото этапа «Гран-при» ISU среди юниоров 2020 в России
— золото этапа «Гран-при» ISU среди юниоров 2020
— золото на первенстве России среди юниоров 2020
— серебро 2-го этапа Кубка России 2020
— золото 5-го этапа Кубка России 2020
7 февраля 2022 года Валиева вместе со сборной России выиграла командный турнир Олимпийских игр-2022. На следующий день стало известно, что в допинг-пробе Камилы от 25 декабря 2021 года — взятой на чемпионате России в Санкт-Петербурге — было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. При этом выездная панель CAS в Пекине допустила спортсменку до личных соревнований Олимпиады, в которых она заняла четвертое место.
В январе 2023 года Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) сообщило, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вынесло решение по делу фигуристки. Дисциплинарный комитет РУСАДА установил: Валиева совершила нарушение антидопинговых правил, но не несет за это вины. Были аннулированы результаты спортсменки на чемпионате России-2022.
ВАДА и Международный союз конькобежцев (ISU) оспорили это решение по делу Валиевой в CAS.
Слушания суда в Лозанне прошли с 26 по 28 сентября, а после подготовки дополнительной документации еще 9 и 10 ноября.