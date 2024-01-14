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Сегодня, 12:40

Авербух: «Просмотр международных стартов вызывает унижение. Перед тобой закрыли дверь и говорят: «В глазок смотри»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Чемпион мира, известный режиссер шоу и тренер Илья Авербух объяснил в разговоре с «СЭ», почему раскритиковал чемпионат Европы по фигурному катанию и не стал его смотреть. Ранее он назвал чемпионат «турниром категории Б».

— Вы довольно жестко прошлись по чемпионату Европы. Неужели там не на кого смотреть? Хендрикс вам не нравится, даже как мужчине?

— Дело не в Хендрикс. Каждый человек определяется со своей позицией, особенно сейчас, когда все обострено. Как профессионал я понимаю, что нужно следить и смотреть за мировыми тенденциями. Но чемпионат Европы всегда был турнир, где солировали российские спортсмены и их разбавляли европейские. Без россиян это действительно турнир категории Б, и смотреть его нет смысла никакого. Я там ничего не вижу. Я обязательно посмотрю чемпионат мира — чтобы понять, где мы еще впереди и недосягаемы, где начинаем отставать.

Если брать эмоциональную точку зрения, не профессиональную — мне неприятно смотреть международные турниры. У меня ощущение, будто передо мной закрыли дверь и говорят: «Если хочешь, смотри в глазок». Меня это унижает, поэтому я и не хочу смотреть. Это касается не только фигурного катания, но и футбола. Я обожаю футбол, но не хочу смотреть еврокубки, пока там нет наших. Это мое внутреннее ощущение, я не могу и не хочу его побеждать в себе, — сказал Авербух.

Луна Хендрикс и&nbsp;Анастасия Губанова. Хендрикс по делу обыграла Губанову. Европа хочет веселья, а не страданий

Фигурное катание
Илья Авербух
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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