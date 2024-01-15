Бутырская заявила, что не увидела русофобии на чемпионате Европы в Литве

Чемпионка мира и тренер Мария Бутырская в разговоре с «СЭ» поделилась впечатлениями от поездки на чемпионат Европы.

— Как вам в целом атмосфера? В России многие думают — местечковый турнир, народу мало, наших нет...

— Народу правда маловато, пустенько. Хотелось бы побольше людей. Но организовано все прекрасно. Все так же грамотно, строго, четко, автобусы ходят по расписанию минута в минуту, гостиницы нормальные. Красиво оформлено. Не чувствовалось, что это местечковый турнир, чувствовалось, что это чемпионат Европы. И 70 процентов народу говорит на русском языке. (Смеется.) Встретила своих знакомых, с которыми каталась 25 лет назад. Узнают — значит, все хорошо.

— Получается, нет русофобии? Вас не игнорировали, потому что вы русская?

— Нет, ну что вы. Наоборот, если кто узнавал, то все в таком восторге! Это свой мир, небольшой, ты на своей волне, ты все понимаешь. Приятно было вернуться туда, увидеть старых друзей. Меня все-таки там знают, я три раза выигрывала этот чемпионат.

Но я сейчас посмотрела на иностранцев — они улыбаются, все так рады чему-то. Очевидно, тому, что просто участвуют в чемпионате. Для меня не участие было главным. Каждое соревнование — своя цель, и ты пытаешься ее достичь. Мне на фиг это участие не нужно! У нас, русских, видимо, так повелось.