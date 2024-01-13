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Сегодня, 00:09

Французский фигурист исполнил сальто во время произвольной программы

Евгений Козинов
Корреспондент
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Адам Сяо Хим Фа.
Фото AFP

Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа во время произвольной программы на чемпионате Европы исполнил сальто.

Данный элемент запрещен, поэтому 22-летний француз получил штраф. Однако несмотря на это он стал чемпионом Европы с 276,17 балла (по итогам двух программ).

Теперь на счету Сяо Хим Фа две победы на чемпионатах Европы (2023, 2024). Также он является двукратным чемпионом Франции (2023, 2024), четырехкратным серебряным призером чемпионата Франции (2019—2022), победителем Гран-при Франции (2022, 2023) и Китая (2023).

Фигурное катание
Адам Сяо Хим Фа
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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