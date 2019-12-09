Решение ВАДА не угрожает проведению «Гран-при России»

В пресс-службе «Сочи Автодрома» прокомментировали решение ВАДА относительно российского спорта. Исполком организации поддержал санкции в отношении России на четыре года. Они касаются и проведению соревнований на территории страны.

— Контракт на проведение российского этапа подписан в 2010 году задолго до расследуемых ВАДА обстоятельств и действует до 2025 года, — цитирует Autosport заявление пресс-службы «Сочи Автодрома». — «Гран-при России» включен в международный спортивный календарь FIA на следующий год. Даже если после апелляции формулировки ВАДА по вопросам отзыва проведения крупного мероприятия останутся прежними и будут относиться к «Гран-при России» «Формулы-1», отсутствует юридическая и техническая возможность вывода и переназначения российского «Гран-при» «Формулы-1» в другую страну.

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

Российские спортсмены и их персонал могут быть допущены до стартов только в случае доказательства своей непричастности к любым допинговым нарушениям.

Также представители/чиновники российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте кодекса ВАДА и посещать крупные соревнования.

ВАДА забанило Россию на четыре года. Большой онлайн