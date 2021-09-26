Стюарды не оштрафовали Норриса за неправильный въезд на пит-лейн на «Гран-при России»
19:21
Гонщик «Макларена» Ландо Норрис сохранил седьмое место по итогам «Гран-при России», сообщает сайт ФИА.
Норрис пересек белую линию при заезде на пит-лейн. Стюарды рассмотрели инцидент и приняли во внимание постоянно меняющиеся погодные условия, оставив гонщика без наказания и ограничившись предупреждением.
Отмечается, что Ландо существенно замедлился — его скорость была примерно вдвое меньше обычной на въезде на пит-лейн. Тем не менее, из-за дождя машина начала скользить.
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