Формула-1
«Гран-при России»
Новости
Перекличка Лонгрид (2014)
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1   //    Гран-при России

Стюарды не оштрафовали Норриса за неправильный въезд на пит-лейн на «Гран-при России»

19:21
Теги:

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис сохранил седьмое место по итогам «Гран-при России», сообщает сайт ФИА.

Норрис пересек белую линию при заезде на пит-лейн. Стюарды рассмотрели инцидент и приняли во внимание постоянно меняющиеся погодные условия, оставив гонщика без наказания и ограничившись предупреждением.

Отмечается, что Ландо существенно замедлился — его скорость была примерно вдвое меньше обычной на въезде на пит-лейн. Тем не менее, из-за дождя машина начала скользить.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Увольнение Витории из «Спартака» — от 4 или 8 миллионов евро. Что будет дальше?!
Чемпионат мира по мини-футболу, 1/4 финала: расписание и результаты матчей
«Краснодар» — «Сочи»: где смотреть и во сколько начало трансляции
Бразилия обыграла Марокко и может сыграть с Россией в полуфинале чемпионата мира
«У нас есть свой «Королевский клуб»!» Как «Спартак» обыграл «Реал»
vs
0
Офсайд