Стюарды не оштрафовали Норриса за неправильный въезд на пит-лейн на «Гран-при России»

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис сохранил седьмое место по итогам «Гран-при России», сообщает сайт ФИА.

Норрис пересек белую линию при заезде на пит-лейн. Стюарды рассмотрели инцидент и приняли во внимание постоянно меняющиеся погодные условия, оставив гонщика без наказания и ограничившись предупреждением.

Отмечается, что Ландо существенно замедлился — его скорость была примерно вдвое меньше обычной на въезде на пит-лейн. Тем не менее, из-за дождя машина начала скользить.