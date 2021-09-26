Победителем «Гран-при России» в Сочи стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Второе место занял гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен (поднялся с последнего ряда стартовой решетки), третьим стал Карлос Сайнс из «Феррари».

За несколько кругов до финиша лидерство удерживал стартовавший с поула пилот «Макларена» Ландо Норрис, но после начала гонщик дождя решил не менять резину, потерял первое место и стал седьмым.

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин на домашнем «Гран-при» занял 18-е место. Его напарник Мик Шумахер сошел.

Хэмилтон одержал 100-ю победу в карьере. Он стал первым пилотом «Формулы-1», которому покорилась эта отметка.

Семикратный чемпион мира вернулся на первое место личного зачета. У Хэмилтона — 246,5 очка, а у Ферстаппена — 244,5.

Россия

Чемпионат мира

15-й этап

«Гран-при России»

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1:30.41,001

2. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — отставание 53.271

3. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 1:02.475

4. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 1:05.607

5. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 1:07.533

6. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 1:21.321

7. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1:27.224

8. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1:28.955

9. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 1:30.076

10. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1:40.551

11. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1:46.198

12. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 1 круг

13. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1 круг

14. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 1 круг

15. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1 круг

16. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1 круг

17. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 1 круг

18. Никита Мазепин (Россия, Haas) — 2 круга

19. Николас Латифи (Канада, Williams) — DNF

20. Мик Шумахер (Германия, Haas) — DNF