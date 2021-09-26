Хэмилтон выиграл «Гран-при России», Ферстаппен — второй
Победителем «Гран-при России» в Сочи стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
Второе место занял гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен (поднялся с последнего ряда стартовой решетки), третьим стал Карлос Сайнс из «Феррари».
За несколько кругов до финиша лидерство удерживал стартовавший с поула пилот «Макларена» Ландо Норрис, но после начала гонщик дождя решил не менять резину, потерял первое место и стал седьмым.
Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин на домашнем «Гран-при» занял 18-е место. Его напарник Мик Шумахер сошел.
Хэмилтон одержал 100-ю победу в карьере. Он стал первым пилотом «Формулы-1», которому покорилась эта отметка.
Семикратный чемпион мира вернулся на первое место личного зачета. У Хэмилтона — 246,5 очка, а у Ферстаппена — 244,5.
HISTORY!!! ?@LewisHamilton becomes the first F1 driver ever to reach 100 wins ???#RussianGP #F1 pic.twitter.com/AK5cCAaxpe— Formula 1 (@F1) September 26, 2021
Россия
Чемпионат мира
15-й этап
«Гран-при России»
1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1:30.41,001
2. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — отставание 53.271
3. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 1:02.475
4. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 1:05.607
5. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 1:07.533
6. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 1:21.321
7. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1:27.224
8. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1:28.955
9. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 1:30.076
10. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1:40.551
11. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1:46.198
12. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 1 круг
13. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1 круг
14. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 1 круг
15. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1 круг
16. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1 круг
17. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 1 круг
18. Никита Мазепин (Россия, Haas) — 2 круга
19. Николас Латифи (Канада, Williams) — DNF
20. Мик Шумахер (Германия, Haas) — DNF
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/autosport/formula1/matchcenter/1060/results/
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