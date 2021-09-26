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Льюис Хэмилтон поблагодарил Россию после победы в Сочи

17:29
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Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон прокомментировал свою победу на «Гран-при России».

«Далеко не лучшая погода, но именно она позволила провести эту великолепную гонку, — отметил Хэмилтон. — Могу только поблагодарить свою команду. Моя команда проделала отличную работу. Мне обидно за Ландо (Норриса — Прим. «СЭ»), но я очень благодарен команде. Спасибо всем девушкам и парням из команды. Это был очень тяжелый день.

Я был недоволен своей работой вчера. Настраивался на позитив, что нужно было сделать все в лучшем виде. я оставался сосредоточенным. Решение переобуться в промежуточную резину стало решающим? Пожалуй, да. Понимал, что мы рискнули с переобуванием, но нам повезло. Спасибо России, что она нас принимает. Я долго шел к сотой победе".

Хэмилтон первым в «Формуле-1» одержал сотую победу в карьере.

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Евгений Петров все материалы автора

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