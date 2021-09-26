«Формула-1», «Гран-при России»: прямая трансляция гонки в Сочи
14:00
Сегодня, 26 сентября, в Сочи состоится очередной этап Гран-при «Формулы-1». Начало — в 15.00 по московскому времени.
Россиянин Никита Мазепин из «Хаас» занял 19-е место по итогам квалификации, но стартует с 17-й строчки в гонке из-за штрафов у соперников.
Победу в квалификации одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Многократный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон занял четвертое место. Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен будет стартовать в гонке с последнего места из-за штрафа за замену двигателя.
Следить за трансляцией «Гран-при Сочи» вы можете в прямом эфире на канале Матч ТВ.
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