Даниэл Риккьярдо: «Очевидно, что мы могли набрать больше очков»

Пилот команды «Макларен» Даниэл Риккьярдо поделился впечатлениями после «Гран-при России». Он занял четвертое место.

«Я спросил, усиливается ли дождь, потому что одна часть трассы была более или менее сухой, а другая — мокрой, — цитирует гонщика Autosport. — Для меня все было ясно: нужно было менять слики на промежуточные шины. В седьмом повороте я вылетел почти вплотную к стене, так что смена покрышек для меня даже не была вопросом.

Я сказал парням, что мне нужны промежуточные покрышки. Считаю, мы должны были останавливаться на круг раньше. Возможно, мы все еще не достигли совершенства в стратегии. Очевидно, что сегодня можно было набрать больше очков, но мы все равно остались довольны результатом».

Победу одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.