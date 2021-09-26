Формула-1
«Гран-при России»
Новости
Перекличка Лонгрид (2014)
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1   //    Гран-при России

Даниэл Риккьярдо: «Очевидно, что мы могли набрать больше очков»

26 сентября 2021, 23:22
Теги:

Пилот команды «Макларен» Даниэл Риккьярдо поделился впечатлениями после «Гран-при России». Он занял четвертое место.

«Я спросил, усиливается ли дождь, потому что одна часть трассы была более или менее сухой, а другая — мокрой, — цитирует гонщика Autosport. — Для меня все было ясно: нужно было менять слики на промежуточные шины. В седьмом повороте я вылетел почти вплотную к стене, так что смена покрышек для меня даже не была вопросом.

Я сказал парням, что мне нужны промежуточные покрышки. Считаю, мы должны были останавливаться на круг раньше. Возможно, мы все еще не достигли совершенства в стратегии. Очевидно, что сегодня можно было набрать больше очков, но мы все равно остались довольны результатом».

Победу одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Дополнительная информация:

https://autosport.com.ru/f1/72508-daniel-rikkardo-nado-bylo-ostanavlivatsya-v-boksah-na-krug-ranshe

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Читайте также

Трагедия в мини-футболе: Россия сражалась с Аргентиной, но уступила в серии пенальти
Эмоции Галицкого после победы «Краснодара» над «Сочи»
Энтони Джошуа — Александр Усик: где смотреть прямую трансляцию боя
В Госдуме отреагировали на отсутствие трансляции боя Усика на украинском телевидении
«У нас есть свой «Королевский клуб»!» Как «Спартак» обыграл «Реал»
vs
0
Офсайд