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Вольфф не удивится лидерству Расселла в гонке «Гран-при России»

14:39
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф поделился ожиданиями от гонки «Гран-при России».

«Не удивлюсь, если Джордж Рассел станет лидером после второго поворота. Было бы весело. Если Льюису Хэмилтону тоже удастся отыграть позиции, то мы увидим настоящее и будущее команды в топ-2.

Джордж действительно прекрасно выступил в квалификации — если бы не риск при переходе на «слики», он стал бы восьмым или девятым. Но и он, и «Уильямс» упорно работают над тем, чтобы добиваться лучших результатов — так в итоге и вышло", — приводит слова Вольффа Planet F1.

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл будет стартовать в гонке с третьей позиции. Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон начнет заезд с четвертого места. Его напарник Валттери Боттас будет стартовать с семнадцатой позиции, из-за замены деталей силовой установки на болиде.

Гонка состоится 26 сентября в Сочи. Начало — в 15.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://www.planetf1.com/news/2021-russian-grand-prix-driver-predictions/

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Екатерина Савостина все материалы автора

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