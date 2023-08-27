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Сегодня, 12:00

Гран-при Нидерландов: смотреть прямую трансляцию (видео)

Гонка «Гран-при Нидерландов» начнется в 16.00 мск 27 августа в Зандворте
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Болид пилота «Формулы-1» Макса Ферстаппена.
Болид Макса Ферстаппена.
Фото Global Look Press

27 августа, в воскресенье, в городе Зандворт пройдет 13-я гонка сезона-2023 «Гран-при Нидерландов» «Формулы-1». Она состоится на автогоночной трассе Зандворт, начало — в 16.00 по московскому времени.

Смотреть бесплатно онлайн видеотрансляцию гонки «Гран-при Нидерландов» можно будет в прямом эфире на канале «Вершина Автоспорта» в соцсети ВКонтакте. Ее прокомментируют Алексей Попов, Наталья Фабричнова и Владимир Башмаков.

Ранее, 26 августа, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен победил в квалификации «Гран-при Нидерландов». Его лучший круг — 1 минута 10,567 секунды. Вторым по итогам заезда стал пилот «Макларена» Ландо Норрис (+0,537), третья строчка у гонщика «Мерседеса» Джорджа Расселла (+0,727).

Формула-1: новости и календарь гонок, личный зачет и Кубок конструкторов, пилоты и трассы — в разделе сайта.

Формула-1
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